Aitana y el vestido de Desigual por el que queremos que llegue el verano ya

El viaje de Aitana a Republica Dominicana nos está dejando no solo unas instantáneas de lo más bonitas y tiernas, sino también todo un repertorio de looks que nos encantan y que ya hemos fichado para nuestra próxima maleta veraniega. Aunque aún quedan unas semanas para que lleguen las altas temperaturas, nosotras ya estamos soñando con todos esos looks protagonizados por sandalias, vestidos fresquitos o prendas de crochet para ponernos encima del bikini.