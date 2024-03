El look más rompedor de Edurne para la final de Got Talent All Stars: vestido de terciopelo, guantes y trenza infinita

Con la boca abierta nos hemos quedado al ver a Edurne aparecer en pantalla en el último programa de Got Talent All Stars. El famoso talent show se despedía a lo grande de esta edición que ha reunido a 72 artistas destacados de sus diferentes versiones mundiales que han viajado desde sus respectivos países para competir. Y lo hacía, además de con increíbles actuaciones, con dos looks de infarto por parte de los miembros del jurado: los de Edurne y Paula Echevarría.