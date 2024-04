Chiara Ferragni presume en Instagram del bolso favorito y más original de Carrie Bradshaw

Al margen de su diseño original, este bolso en forma de paloma te sonará porque lo llevó Sarah Jessica Parker en la segunda temporada del reboot de la mítica serie 'Sexo en Nueva York', ' And just like that'. En uno de los capítulos, Carrie Bradshaw pasa un día de compras con Charlotte, y cuando entran en una de las tiendas de Manhattan, vemos cómo lleva en su mano el mítico bolso de JW Anderson.