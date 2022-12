Chiara Ferragni y el look con el que nos ha convencido de que necesitamos un jersey de ochos

No hay ninguna duda de que el perfil de Instagram de Chiara Ferragni es pura inspiración en todos los sentidos. No es solo la encargada de dar el pistoletazo de salida para que pongamos el árbol de Navidad, sino que a través de sus 'posts' estamos al tanto de las últimas tendencias y de cómo se llevan estas. La 'influencer' es experta en lucir los looks más elegantes e impresionantes (sobre todo en alfombras rojas y eventos), pero también sabe cómo inspirarnos con su lado más desenfadado, con prendas más sencillas y cotidianas que todas podemos tener en el armario.