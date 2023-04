No te quedes sin la chaqueta de punto más deseada de Zara que combinarás con todos tus vestidos

Es así, y es que no sabemos si guardar los abrigos de invierno o si hacer, directamente, ese temido cambio de armario. La indecisión es real y algo completamente normal en esta época del año. Hay días que podemos afirmar que estamos en verano y días en los que una chaquetita no nos sobra. De hecho, el entretiempo es esa época en la que llevar una chaquetilla bajo el brazo nunca está de más y es el gran acierto en cualquier look.