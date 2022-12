Botas UGG con plataforma, la nueva obsesión de las expertas en moda

No es la primera vez que estas botas de origen australiano se cuelan en el radar de tendencias, pues ya se asomaron el invierno pasado. Sin embargo, este año han llegado para quedarse y las 'celebrities' más estilosas nos han demostrado que no hay nada con lo que no combinen, siempre quedan bien. Y concretamente, el modelo favorito son las bajitas y con plataforma.