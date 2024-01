Los bolsos más bonitos que puedes comprar rebajados en El Corte Inglés

Decía el desaparecido Karl Lagerfeld que «los bolsos de lujo hacen tu vida más agradable, te hacen soñar, te dan confianza en ti misma». Esta célebre cita concluía con una ironía muy propia del ‘káiser’: «Y le demuestran a tus vecinos que tu vida va bien». Nunca nos atreveríamos a contradecir al diseñador alemán, pero lo cierto es que los bolsos en general tienen también, en cierto modo, ese poder, sean o no de lujo. Quizás lo de los vecinos ya sea otro tema, pero no hay duda de que un buen diseño, por mucho que no lleve el sello de una enseña como Chanel o Fendi (casas en las que trabajó el ‘couturier’), puede hacerte sentir todas esas cosas, sin necesidad de dejarte una fortuna en ello. Además, un ‘it-bag’ en condiciones va a poner siempre ese broche de oro a cualquier ‘look’ e, incluso, puede tener el poder de transformarlo, dándole un ‘twist’ de lo más ‘cool’.