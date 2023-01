El bolso trenzado de Amelia Bono ideal para superar la vuelta a la rutina

Los accesorios y, sobre todo, los bolsos, desde hace un tiempo, se han convertido en nuestra obsesión. ¿Por qué? Porque en ellos hemos encontrado toda esa magia que hasta el look más básico necesita, así lo sentimos esta Navidad con los bolsos strass de Parfois. Fueron nuestras expertas en moda las primeras en defender la importancia de tener una amplia y variada colección de bolsos. La cantidad de tamaños, formas y colores que podemos encontrar en el mercado logran reconvertir hasta el look más minimalista. De hecho, tan solo hace falta fichar el último post de Amelia Bono para darse cuenta de lo que ha cambiado su look con los complementos originales.