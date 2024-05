Cómo llevar y dónde comprar las bailarinas de rejilla, el calzado más 'cool' de la primavera que ya ha conquistado a las 'insiders'

Se trata de un accesorio que no sólo fascina por su novedad, sino que está llena de razones para llevarla y que te enamora una vez la preubas. Motivos no le faltan: son suaves, cómodas y mantienen tus pies fresquitos y con libertad de movimiento, pero sin dejar de lado el glamour. ¿La mala noticia? Que no son aptas para todo tipo de climas ni espacios, ya que no se llevan nada bien con la lluvia ni con terrenos sin pavimentar. Su territorio predilecto es, por tanto, la ciudad y la mejor época para llevarlas esos días de primavera en los que no hace ni mucho frío ni mucho calor (aunque ojo, que también puedes combinarlas con calcetines cuando bajen las temperaturas).