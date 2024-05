De tacón y con lazo: así son las originales bailarinas de Mango de las que todo el mundo habla

Estos zapatos no solo son una declaración de estilo, sino que también plantean una mezcla de confort y sofisticación. Si aún no las tienes, o no sabes de qué estamos hablando, date una vuelta por Mango para descubrir este modelo que la firma catalana ha incluido en su última colección y que va camino de encabezar nuestra lista de deseos. Un híbrido perfecto entre una bailarina y el zapato favorito de Carrie Bradshaw: los stilettos.