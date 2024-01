Estas bailarinas tienen un detalle que las convierte en las favoritas de Kate Moss y de todas las mujeres de + de 50

No todas las bailarinas son iguales, aunque tengan en común su capacidad para poder combinarse con una variedad de atuendos. Por eso, para aquellas que no se conformen con los modelos más sencillos, existe uno que triunfa por encima del resto y que estamos seguras que a las mujeres de más de 50 años, como la modelo Kate Moss, le encantarán. Con hebillas y tachuelas, estas bailarinas tienen un aire de lo más especial y son ideales para aquellas amantes del negro y de la sofisticación o de los detalles que nunca pasan desapercibidos. No podemos olvidar que las tachuelas son un elemento que le añade valor y elegancia a este tipo de piezas. Para un look casual, podemos llevarlas con jeans ajustados y un jersey oversize, mientras que para una ocasión más formal, un vestido corto o un traje sastre son la clave para estar perfectas. No subestimes nunca el poder de un par de bailarinas con tachuelas para transformar un atuendo básico en algo súper especial.