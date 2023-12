Ni bailarinas, ni botas. Estos son los zapatos que llevan este invierno las mujeres de más de 50 años

Al hablar de calzado de invierno, la comodidad y el estilo deben ir de la mano. Eso no quiere decir que el diseño no importe, sino que priorizamos más cosas, como el confort y la elegancia, ideales, sobre todo, para las mujeres maduras. A partir de 50 años estas apuestan por un tipo de calzado que es el protagonista de muchos de sus looks. Y no estamos hablando ni de las bailarinas ni de las botas, que también son tendencia, sino de unos zapatos que suelen ser los primeros que se nos vienen a la mente cuando pensamos en los que mejor lucen.