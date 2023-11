Este vestido de fiesta de Parfois con pedrería es elegantísimo y queda ideal con bailarinas

A estas alturas, quien más y quien menos ya está pensando en el look de fiesta que se va a poner para la cena de empresa, la comida de Navidad con las amigas del colegio, la Nochebuena, la Nochevieja... Y, claro, con tanto compromiso al final las opciones se te acaban agotando. Aunque bien es cierto que un conjunto de pantalón vaquero y top siempre es caballo ganador, de vez en cuanto nos apetece salir de nuestra zona de confort y experimentar con otros looks que no sean tan obvios. Y justo María Fernández-Rubíes nos ha dado una idea para ir muy bien vestida esta Navidad con un vestido de fiesta, cómoda y sin gastarnos un dineral. ¿La clave? Un vestido negro de Parfois, pero no un vestido cualquiera, claro.