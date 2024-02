Las bailarinas que aman todas las expertas en moda han llegado a Mango

Podemos decir –sin temor a equivocarnos– que las bailarinas están viviendo su mejor momento en décadas. Es más, nos atrevemos a afirmar que estamos en plena era de las bailarinas y merceditas. Y es que, si hacemos caso al informe que cada temporada elabora Tag-Walk, una reputada plataforma experta en moda, en las colecciones Primavera/Verano 2024, hemos visto un 193% más de bailarinas sobre la pasarela que en 2023. Esto significa que, si ya fueron los grandes virales del año pasado, está claro que van a ser las reinas absolutas de la temporada que acaba de arrancar. No tienen rival. De hecho, ahora mismo, no hay etiqueta que no tenga unas en su catálogo. Empezando por Miu Miu, que fue quien comenzó toda esta fiebre gracias a la visionaria Miuccia Prada, para continuar con Chanel, Valentino o Versace. Está claro que son el ‘must’ por excelencia.