Locura con estas bailarinas de Mango que parecen de lujo

Según la plataforma de moda ‘Tagwalk’, en las colecciones Primavera/Verano 2024, hemos visto un 193% más de bailarinas sobre la pasarela que en 2023. Teniendo en cuenta que, para muchos, estas han sido las reinas absolutas del pasado año, el hecho de que se hayan incrementando aún más en los desfiles de las firmas de lujo, no hace sino confirmar que, ahora mismo, en cuestión de calzado, no tienen rival. De hecho, ahora mismo, no hay etiqueta que no tenga unas en su catálogo. Empezando por Miu Miu, que fue quien comenzó toda esta fiebre gracias a la visionaria Miuccia Prada, para continuar con Chanel, Valentino o Versace. Podemos decir que son el ‘must’ por excelencia.