Las bailarinas favoritas de Dua Lipa han llegado a Mango para triunfar esta primavera

Solo tenemos que echar un vistazo a los looks de nuestras famosas favoritas para descubrir cómo han caído rendidas al embrujo de las bailarinas. Pero no de unas cualquiera, sino de las llamadas a ser las más virales, originales y súper tendencia de la temporada. Estamos hablando de las bailarinas de rejilla, un modelo que le vimos hace unos días a Dua Lipa mientras paseaba por Los Ángeles con su nueva pareja, el actor Callum Turner. La cantante lucía un estilismo relajado y funcional donde todo el protagonismo recaía en unas bailarinas de rejilla, en su caso de la firma Alaïa. La buena noticia es que Mango acaba de lanzar unas muy similares en su nueva colección Premium y que no nos cansaremos de ver por las calles esta primavera.