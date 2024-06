Las inusuales bailarinas 'barefoot' que la reina Letizia ha agotado: de marca española y respetuosas

El estilo no tiene por qué estar reñido con la comodidad y eso es algo que la reina Letizia nos está demostrando una y otra vez desde que se confirmó su rotura de un dedo del pie. Desde que conocimos la noticia de que la reina había sufrido un accidente doméstico que le había provocado una lesión en la falange proximal del dedo central del pie derecho, esta ha continuado con su agenda oficial con normalidad y, pese a los dolores y la leve cojera que no ha logrado ocultar en alguna ocasión, no ha dejado de crear 'lookazos' a la altura de las circunstancias.