Ana Milán tiene el bolso de colores definitivo para elevar tus looks con pantalones vaqueros

La popular actriz española ha compartido nuevas imágenes a través de Instagram en las que podemos verle con un llamativo estilismo a todo color que no ha tardado en despertar la atención de la gran legión de seguidores que reúne en la plataforma de fotografía. "Hemos nacido para ser felices y para no llevar abrigo", comenzaba diciendo el texto que acompaña la galería, donde precisamente Milán no luce (ni necesita) abrigo sino un colorido look formado por pantalones vaqueros con detalles de cristales en la zona delantera y jersey clásico en rosa fucsia, el color que abandera la tendencia Barbiecore y triunfa este 2022.