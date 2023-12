El abrigo blanco de Kate Middleton es el favorito YA de las mujeres de + de 40 años

Una de las mayores ventajas del abrigo blanco es su versatilidad, ya que combina perfectamente con una amplia gama de colores y estilos. Para un look casual, podemos llevarlo con jeans y una camisa en color negro, ya que este binomio no falla nunca. Si, por el contrario, buscamos un estilismo más formal, combinarlo con un vestido negro, rojo o incluso dorado y unas botas altas es el plus que necesitamos.