El abrigo básico de la reina Letizia: lo fichamos en Zara, Mango y Massimo Dutti

La reina Letizia estrenaba por primera vez este abrigo en su viaje a Los Ángeles el pasado mes de diciembre y, en esa ocasión lo combinó con un 'total look white' con el que no pasó para nada desapercibida. Con dicho abrigo, firmado por Carolina Herrera, doña Letizia ha demostrado que es una pieza imprescindible en el armario de cualquier amante de la moda, que es perfecto para completar cualquier look y que aportará a estos un toque elegante.