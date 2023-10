5 vestidos 'cut out' que podría llevar la infanta Sofía en el cumpleaños de la princesa Leonor

Durante este 2023, han sido hasta tres las ocasiones en las que hemos podido verla luciendo esta tendencia. La primera de ellas en el mes de mayo, el mismo día de su confirmación. Fue entonces cuando la infanta Sofía optó por un mono en color buganvilla con 'cut out' a la altura del ombligo de la marca 'made in Spain' Cayro. ¡Y no podía sentarle mejor!