Amy Jackson tiene la fórmula perfecta para lucir un traje dos piezas con corbata y tacones

Ha llevado el pelo recogido, pero no ha escatimado en complementos: unos increíbles pendientes grandes con forma de flor, muchos anillos y un broche en la otra solapa de la chaqueta. Todo esto combinado con unos stilettos en color crema. Por no hablar del 'make up'... Esto no se prepara en media hora. Ha sido gracias a la ayuda de la firma de Maje, una firma de lujo accesible francesa que ha traído esta pieza al festival de Cannes.