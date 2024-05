Maribel Verdú tiene la camisa ideal (y rebajada) para llevar con los vaqueros 'boyfriend' que aman las modernas

Así nos lo ha vuelto a demostrar este fin de semana, que ha aprovechado para hacer una escapada con amigos a Sevilla y tomarse así un descanso del rodaje de 'Cuando nadie nos ve', la serie dirigida por Enrique Urbizu que podremos ver en 2025. Mientras visitaba el Real Alcázar y paraba a saborear un pastel de nata en las calles hispalenses, Maribel Verdú nos ha convencido, primero, de que además de los pantalones vaqueros wide leg y culotte que arrasan esta temporada (y que aúnan estilo y comodidad, por lo que se han convertido en uno de los favoritas de las mayores de 40), no podemos perder de vista los jeans 'boyfriend', aquellos anchos, de estilo fluido y ligeramente oversize que parece que hemos robado a nuestro chico. Y que además de ser tan 'easy going' como los anteriores, aportan un plus de modernidad (acentuado por rotos ocasionales y, frecuentemente, talle bajo, como si se nos escurriera por las caderas).