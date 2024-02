Es hora de atreverse con el look 'no pants' y en esto el de Diana Sánchez (Valeria) te va a inspirar muchísimo

El look 'no pants' o la tendencia de salir en bragas o culotte a la calle ya no está reservado para las más atrevidas. Diana Gómez (nuestra querida 'Valeria') nos ofrece su propuesta más formal y elegante para que al fin des el paso.