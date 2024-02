Blake Lively y su inesperado look en la Super Bowl: chandal + tacones y permanente a lo 'Grease'

En esta ocasión, la también esposa de Ryan Reynolds no ha querido pasar inadvertida con un look con el que homenajeaba a los Kansas Chiefs a través de los colores (el rojo) y ha sacado a la luz su lado más deportivo y urbano, no tan conocido, algo que ha hecho que a muchos les costara reconocerla. Así, Blake Lively ha lucido chándal completo de Adidas en color rojo con listas blancas cuyo pantalón 'wide leg', combinado con un 'tank top' cortito y blanco para lucir abdominales, la convertían en una spice girl en clave Mel C rizosa.