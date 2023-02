Leticia Dolera acude en bañador de neopreno a los Premios Goya 2023

La elegancia es una de las características del look de esta actriz que le gusta cambiar de estilo en cada alfombra. Hace solo unos días, volvía a ofrecernos uno de los estilismos más originales de otros premios, los Feroz, donde nos dejó con la boca abierta con su look 'lady in red', compuesto por un vestido rojo entallado de la línea MM6 de Maison Margiela, bolso esférico, botas de vinilo de Even&Odd y chaqueta con estampado de damero en rojo y blanco.