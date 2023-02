Emily Ratajkowski tiene el complemento ideal si lleva falda

La modelo londinense ha recuperado uno de los accesorios que arrasó a principios de los 90 y que no había vuelto a ocupar los armarios desde entonces. Nos referimos a las medias 'over the knee', es decir, calcetines muy largos que llegan justo por encima de la rodilla, cubriendo esta. Y que tienen como aliada inseparable a la minifalda, una de las prendas que también ha vuelto con fuerza en todas sus versiones (recta, tableada, micro...).