Las parejas que se separaron en 2022 (y algunas nuevas que veremos en 2023)

Fueron durante 13 años una de las parejas más estables y envidiadas del mundo. Sin embargo, el matrimonio perfecto entre la modelo brasileña y el deportista norteamericano en realidad no lo era y, tras meses de rumores, confirmaron su separación. ¿Los motivos? al parecer la pareja tuvo una enorme pelea por la decisión de Brady de regresar a la NFL tras haber anunciado su retiro. Gisele no veía con buenos ojos que no pasara más tiempo con su familia y todo terminó.