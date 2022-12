Adele habla sobre su traumático divorcio: fue a terapia cinco veces al día

Pues bien, la artista, que a comienzos de este año anunció entre lágrimas que no podría comenzar su 'show' porque no estaba preparado y después retomó llenando el Hyde Park de Londres dos noches seguidas, ha reconocido recientemente que ha vuelto a terapia para asegurarse de que está lista para ofrecer lo que busca su público. "He empezado a recibir terapia nuevamente porque he pasado algunos años sin ella. Necesitaba empezar. Antes también iba, obviamente, cuando estaba pasando por mi divorcio. Básicamente, tenía cinco sesiones de terapia al día", ha dicho, subrayando que en esa época dejó de hacerse responsable de su comportamiento.