La 080 Barcelona Fashion deja claro su compromiso con la inclusión, la diversidad de condiciones físicas y la sostenibilidad

El mensaje de concienciación ha quedado claro gracias a la participación de todas las firmas que han querido participar en este proyecto celebrado entre el 2 y el 5 de mayo. La celebración se ha realizado en el Recinto Modernista de Sant Paul, un escenario histórico que ha contribuido a que sea un evento todavia más auténtico, en el que han desfilado más de una veintena de marcas entre las que se encontraban: 404 Studio, Anel Yaos, Bielo_Oscarleon, Compte Spain, Custo, Dominnico, Eñaut, Escorpion, Free Form Style, Habey Club, Laretta, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite, Menchen Tomas, Nathalie Chandler, Outsiders Division, Paolo Leduc, Reveligion, Rita Row, Simorra, The Artelier, The Label Edition, Txell Miras, Victor Von Schwarz y Yolancris.