Ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto, este documental de HBO Max ha sido calificado por muchos de "necesario" e "instructivo".

Clara Hernández

El documental 'The Janes', que brilló en el último Festival de Sundance y que HBO Max estrenó el pasado 9 junio, suponía un paso al frente en el debate sobre el aborto que ha surgido en los últimos dos meses en Estados Unidos. Dos semanas después de su lanzamiento, el 24 de junio, su temática adquiría una nueva relevancia cuando la Corte Suprema de dicho país, de mayoría conservadora, suprimía el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo, revocando así una sentencia tomada casi 50 años atrás (en 1973).

La decisión —que, según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses desaprueba y que distintos movimientos feministas han tachado de ser "un retroceso en materia de derechos de la mujer"—autoriza a cada estado a decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, lo ilegaliza, algo que ya ha tenido sus primeras consecuencias (en Misuri y Texas entrará en vigor una ley que lo prohíbe y, al menos en el primer caso, castiga con penas de cárcel y otra decena de estados, entre ellos Arkansas, Kentucky y Alabama, se preparan para seguir sus pasos).

En ese contexto, el documental histórico 'The Janes' se ha alzado como abanderado de quienes quieren recuperar el derecho al aborto como ley federal mientras narra la historia real de cómo un grupo de mujeres activistas que se hacían llamar 'Jane' ayudaban a otras mujeres con poco poder adquisitivo a interrumpir sus embarazos no deseados, bien gratis o bien a bajo coste, en una sociedad difícil y hostil, donde el aborto aún no había sido legalizado.

La producción arranca con la detención de siete mujeres al sur de Chicago que formaban parte de dicha red clandestina, y que utilizando nombres en clave, vendas en los ojos y casas seguras, construyeron un servicio clandestino para mujeres que buscaban abortos seguros, asequibles e ilegales.

Integrado por relatos en primer persona de mujeres que componían el grupo y que hablan por primera vez, The Janes habla de cómo actuaban y sentían mientras desafiaban "la legislatura estatal que prohibía el aborto, a la iglesia católica que lo condenaba y a la mafia de Chicago que se beneficiaba de él", indican desde HBO Max, que aseguran que las activistas "arriesgaron sus vidas personales y profesionales para apoyar a las mujeres con embarazos no deseados".

Dirigido por Tia Lessin (nominada al Oscar a mejor largometraje documental en 2008 por 'Trouble de water'), el metraje recuerda como estas mujeres llegaron a facilitar 11.000 intervenciones en 5 años antes de que en 1973, tras el caso 'Roe vs Wade', el aborto fuera finalmente legalizado, cambiando la seguridad y salud para muchas mujeres.

