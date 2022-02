La actriz Daniela Santiago, también señalada en este tipo de comentarios, tampoco se quedó en silencio.

Hace casi un año que tuvo lugar la 35ª edición de los Premios Goya. A pesar de ser una gala atípica, la Academia de Cine, junto con Antonio Banderas y María Casado, supieron dirigir una gala muy emotiva y especial con la que celebrar el cine español por todo lo alto después de este año tan complicado para la industria.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce... Por desgracia, aquellos Premios Goya se vieron marcados por una serie de comentarios machistas que se filtraron durante la retransmisión de TVE de la alfombra roja de Málaga, y que dejaron al país consternado a las puertas del 8M.

Entre estos, las actrices eran juzgadas por su vestimenta o por su físico: "¿Está buena? Pues te digo una cosa: es la más buena de todas...", "la que no quieras para mí", "las demás eran todo esqueletillos... Solamente una cantante, la Nancy Peluso... Bueno, y una que parecía un putón verbenero, toda llena de tatuajes", estos son solo algunos de los comentarios machistas que pudimos escuchar en el directo de la cadena de televisión pública.

Por supuesto, Marta Nieto o Daniela Santiago quisieron alzar su voz al respecto y hoy, a solo unos días de la nueva edición de los Premios Goya, queremos repasar lo ocurrido el año anterior.

Marta Nieto rompió el silencio a través de redes sociales

Marta Nieto quiso denunciar dichos comentarios de manera pública a través de su perfil oficial de Instagram. Por un lado, compartió una publicación en la que aparecía posando guapísima en la alfombra roja (luciendo un vestido espectacular de color negro, tul y con 'strass' de Alberta Ferretti) y con un texto en el que, además de dar las gracias a la organización de los premios y dar la enhorabuena por el resultado de la gala, también quiso hacer alusión a los comentarios de índole machista que mancharon la 35ª edición de los Goya:

"Que después de una noche tan complicada y brillante para la industria del Cine, estemos hablando tanto de los comentarios machistas e insultantes que se filtraron, nos da una idea clara del largo camino feminista que nos queda por recorrer. A todxs. VIVA EL CINE ESPAÑOL Y LA DIVERSIDAD QUE REPRESENTA 💜".

Pero la actriz fue más allá. "Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría gritar de rabia", comenzaba diciendo en sus Stories de Instagram. "Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar", continuaba.

"Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer. Nuestros cuerpos no son para vosotros. NO SON para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son PARA NOSOTRAS. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no, es asunto nuestro, para nuestro placer".

Y concluía: "El alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y que vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo". Una respuesta clara, contundente y valiente que, por supuesto, ha sido muy aplaudida en redes sociales.

Así fue la reacción de Daniela Santiago

Por su parte, Daniela Santiago (actriz de 'La Veneno'), que es otra de las señaladas en los comentarios filtrados, tampoco quiso quedarse en silencio y se defendió a través de un contundente mensaje con el que ha acompañado un post de sus redes sociales en el que aparece feliz en los camerinos de los Goya:

"No soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mí, cada tatuaje que llevo cuenta una historia, un momento, un recuerdo... Tan importantes en mí, que pesan más que todas las críticas que puedan hacer hacia mí por llevarlos. Solo diré que lamentablemente es tan necesario el 8M para demostrar y pelear por nuestra dignidad. Da igual a lo que te dediques. Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada, soy una puta y de las que cobran caro. ¡Qué vergüenza que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras!", confesaba.

"Sé que no todos son iguales, y a Dios gracias, pero hay mucho que cambiar... ¡Hay mucho por lo que seguir peleando! Soy una más, una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande", concluía.

Por supuesto, la actriz recibió el aplauso y el amor de sus seguidores de manera instantánea. De hecho, muchas mujeres compartieron imágenes de sí mismas con sus cuerpos tatuados a través de esta red social en apoyo a Daniela.

Por su parte, RTVE aseguró que se habían tomado las medidas oportunas respecto a los comentarios escuchados aquella noche y, según afirmaban desde un comunicado, se abrió un expediente informativo y "ha identificado el punto exacto desde el que se produjeron los desafortunados comentarios que se oyeron a través del audio de ambiente (cámara 8, situada en el exterior de hotel donde se realizaba el evento)".

Por supuesto, quisieron pedir disculpas: "No hay excusa posible para lo sucedido. Radiotelevisión Española pide disculpas a las actrices aludidas y condena sin paliativos el contenido de estos comentarios denigrantes para las mujeres tan alejados del sentir mayoritario de la plantilla de la empresa y, lamentablemente, aún presentes en nuestra sociedad".