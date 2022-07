Unas fotografías de Georgina Rodríguez en bikini han generado miles de comentarios que arremeten contra su cuerpo.

Clara Hernández

Las imágenes de Georgina Rodríguez al natural y con bikini negro, lista para disfrutar de uno de sus primeros baños del verano en Ibiza, han generado una auténtica tormenta en las redes. La pareja de Cristiano Ronaldo, que aparece en las fotos a bordo del lujoso yate del futbolista, no solo ha llamado la atención por los espectaculares collares de diamantes con los que acompaña su bañador de dos piezas de estilo minimalista (que también hemos fichado), o porque aparece sin gota de maquillaje (y muy bella). Además, algunos usuarios han publicado comentarios en los que critican a la jaquesa por su físico (hablan de celulitis, flacidez y kilos de más) y subrayan las "maravillas del Photoshop" y los filtros que, sostienen, las 'celebrities' como Georgina suelen utilizar en sus fotos compartidas para ocultar sus cuerpos verdaderos.

Algunos comentarios son tan hirientes que Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, ha decidido contestar. A través de una publicación en su perfil de Instagram, asegura que su hermana es PRECIOSA ("fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa").

Asimismo, recuerda que su hermana está recién parida (aunque, la verdad, ojalá que no hubiera que justificar un cambio de talla, como si se hubiera incurrido en una falta grave, con dicha explicación). "Denle tiempo que está recién parida", increpa Ivana, que también señala que la envidia es "mala". También agradece sus comentarios a todas las mujeres que se han puesto en el lugar de Georgina.

"Preciosa mi hermana. Gracias a todos las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así. Fue Preciosa, es Preciosa y será aún más Preciosa", comienza su texto.

"Denle tiempo que está recién parida!! Qué mala es la envidia. Y no! Las fotos de los que veranos anteriores no eran Photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble".

"Un poquito de corazón y menos usar el cuerpo de una mujer de cebo y comerciar con él sin su consentimiento tras una situación tan difícil vivida. Sobre todo si es para sacar titulares como: al natural, sin filtros o sin Photoshop. Cuando nunca fue así. Es solo sumar 2+2".

"Ya me gustaría ver a todos los que hablan mentiras pasando por este trance y con este cuerpazo pero escuchando de todo como la pobre le toca escuchar. Qué poca vergüenza hay que tener! Lo dicho, gracias a la buena gente por su apoyo y cariño siempre".

Por su parte, Georgina Rodríguez ha contestado a las críticas con silencio pero con un 'story' en el que recoge un artículo en el que se menciona que tanto ella como Cristiano Ronaldo han pasado uno de los momentos más duros. El pasado mes de abril, la pareja anunciaba el nacimiento de su hija y, a la vez, que habían perdido el mellizo que también esperaban.

"Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir", explicaron entonces.