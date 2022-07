Georgina Rodríguez: brillantes y bikini negro para disfrutar de sus vacaciones en Ibiza

El look de la modelo en alta mar a bordo del lujoso yate de Cristiano Ronaldo no ha pasado en absoluto desapercibido.

Julia García

Poco antes de viajar hasta unas minas de sal en la ciudad francesa de Arlés para asistir al desfile de la colección Le Papier de Jacquemus, Georgina Rodríguez ha disfrutado junto a Cristiano Ronaldo de unas vacaciones en aguas del mediterráneo. Han sido unos meses especialmente difíciles tras la perdida de uno de los mellizos que estaban esperando –solo sobrevivió al parto la pequeña Bella Esmeralda–, de los que están tratando de reponerse poco a poco y para lo que seguro les han venido muy bien estos días de desconexión por las islas de Mallorca e Ibiza.

No estaban solos, a la pareja les acompañaban sus hijos, con quienes han aprovechado para darse chapuzones, tomar el sol y descansar tal y como hemos podido comprobar en un pequeño álbum de fotos familiar que la modelo ha compartido vía Instagram con sus más de 39 millones de seguidores.

Durante esta escapada a las baleares a Georgina Rodríguez hemos tenido la ocasión de verla también subida al lujoso yate de Cristiano Ronaldo, una embarcación bautizada Azimut Grande 27 Metri valorada en más de 6 millones de euros, junto al futbolista. Allí ha aparecido presumiendo de figura solo tres meses después de dar a luz con un escueto bikini de color negro formado por una parte superior de aro y una braguita tipo tanga como parte inferior.

Un sencillo dos piezas de diseño minimalista que sigue el estilo del bañador favorito de mujeres como la cantante Aitana o la actriz Sarah Jessica Parker porque saben que nunca pasa de moda. Eso sí, la modelo no se ha limitado a lucir este traje de baño tal cual, sino que lo ha acompañado ni más de menos que de dos espectaculares collares compuestos por diamantes que no han pasado desapercibidos.

La sorprendente combinación de bikini negro y gargantilla brillante se entiende sobre todo si has visto el documental producido por Netflix Soy Georgina del que la de jaca es protagonista absoluta y está repleto de momentos para el recuerdo. A lo largo de los diferentes capítulos, Georgina Rodríguez va contando cómo es su día a día, cómo ha llegado a ser la estrella que es en este momento y cómo define su estilo y su gusto por la moda a través de frases como: "Me gusta mezclar un chándal de 5 euros con mi bolsazo o mis súper sneakers. Me encantan las joyas con un chándal, que hay que gente que ni lo entiende ni lo entenderá. Pero ya lo harán", cuenta en uno de los episodios.

Tras estas jornadas de relax, la pareja ha puesto rumbo a destino desconocido mientras el futuro profesional de Cristiano Ronaldo está en el aire después de que saltaran los rumores recientemente de que está planteándose cambiar de equipo tras una temporada como jugador del Manchester United.