Esta no será la primera ni la última vez que digamos que, en la mayoría de las ocasiones, los estilismos que escogen las famosas definen con mucha propiedad su personalidad. Tal y como hemos visto en muchas ocasiones, existen looks que parecen haber sido creados exclusivamente para ciertas famosas, ya que los llevan con la suficiente personalidad y el carácter para defenderlos en cualquier alfombra roja, 'photocall' o sesión de fotos. Sobre esto último bien podríamos hablar de Florence Pugh.

La actriz, coprotagonista de una de las películas más vistas de Marvel, 'Viuda Negra', ha participado en una majestuosa sesión de fotos para Pierpaolo Piccioli, actual director creativo de la revista 'Vogue', donde ha posado con un estupendo vestido de tul fucsia con cuello 'halter' adornado con un volante. Recordemos que este es el color que ha marcado la última temporada de la firma italiana y que ya han escogido 'celebs' y personajes del mundo del entretenimiento, como Zendaya, Paula Echevarría, Dua Lipa, Vicky Martín Berrocal y hasta la mismísima reina Letizia.

La particularidad del vestido por el que se ha decantado la también protagonista de 'Lady Macbeth' es que estas transparencias se han llevado al extremo y, gracias a ellas, ha mostrado sus pechos al mundo, en un claro alegato por la libertad femenina. "Técnicamente, ¿están cubiertos, no?", ha titulado la actriz la primera de estas imágenes en Instagram, donde alcanza los más de siete millones y medio de seguidores. Con ello, ha aprovechado para combinar la elegancia de la creación de Valentino, que había llevado en el desfile de la firma en la Piazza Spagna de Roma, con la idea de que esta red social censura los pezones de las mujeres.

A pesar de este empujón, rápidamente ha recibido diferentes comentarios de 'haters' que han criticado su pecho. Lejos de quedarse callada, ha subido otra publicación en el que ha vuelto a mostrar sin pudor esta parte de su cuerpo. "Una cosa, cuando me puse este increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiese comentarios al respecto. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo", ha comentado la actriz, que ha asegurado que estaba "emocionada" por poder vestir una prenda de estas características y que no tenía "ni una pizca de nerviosismo". "Ni antes, ni durante ni ahora", ha puntualizado en esta red social.

"Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir de arriba a abajo el cuerpo de una mujer, públicamente, orgullos de ello, para que cualquiera pueda verlo. ¿Cómo lo hacen incluso cuando tienen puestos sus títulos, sus trabajos y sus correos electrónicos en su biografía?", ha apuntado la intérprete Pugh, subrayando que probablemente esta no sea "la primera vez y segurísimo que no será la última" en la que "una mujer escuchará qué hay de malo con su cuerpo por parte de una multitud de extraños".

Con ello, la actriz se ha quejado de que muchos de estos comentarios han apuntado a que tiene poco pecho, algo que en absoluto le preocupa a estas alturas. "Afortunadamente, yo me he reconciliado con esos complejos de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz de los 'defectos' que no soportaba mirar cuando tenía 14 años", ha escrito. Finalmente, ha indicado que ha tenido que leer una gran cantidad de comentarios acerca de sus "tetas pequeñas" o que debería "sentir vergüenza" por tener el "pecho plano".

"Soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no le tengo miedo. Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos criamos para encontrar poder en cada pliegue de nuestros cuerpos", ha apuntado, para concluir con un claro mensaje para todos aquellos que tengan algo que criticar sobre sus imágenes: "Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo".