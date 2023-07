El truco viral que transformará tu lavadora en una secadora fácilmente

Poner la lavadora puede convertirse en una odisea. Sobre todo, ahora con estos cambios de temperatura, la colada puede complicarse. Y no lo decimos por el lavado, sino por todo la tarea que viene después, el secado. Secar la ropa en esta temporada puede ser un auténtico infierno, si no tienes secadora. No te atreves a tender la ropa en la calle, por si llueve, y en un tendedero en la terraza de casa tarda mínimo 2 días en secarse. ¿Te ha pasado? Pues se acabó porque con este truco tu ropa saldrá de la lavadora (casi) seca.