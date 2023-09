El truco para que tu aspiradora se convierta en el mejor ambientador de tu casa

TikTok e Instagram no dejan de sorprendernos. Y es que, no hay duda de que, desde que el formato vídeo ha llegado a nuestra vida, se está transformando, casi por completo, cualquier tipo de rutina de nuestro día a día. Gracias a las redes sociales, hemos cambiado desde el modo en el que nos hacemos la coleta a la cantidad de producto que utilizamos en nuestro ‘skincare’. Pero no sólo eso, también hemos aprendido cosas tan curiosas como la razón por la que no debemos guardar los huevos en la puerta de la nevera o trucos para limpiar desde las alfombras a la plancha o casi cualquier cosa que tengamos en casa. Y es que, son muchos los usuarios que se están animando a compartir sus ‘tips’ a la hora de poner a punto su casa, de tal forma que, ambas aplicaciones, se han convertido en toda una guía sobre limpieza, orden y decoración. Ahora, el último ‘hack’ viral, que arrasa en las dos plataformas, llega de la mano de una herramienta que todos tenemos en casa: la aspiradora. Y es que, son muchos los vídeos en los que vemos cómo ésta puede ser el mejor ambientador para nuestro hogar. Sí, has leído bien.