Esta es la rutina que sigue Shakira para tener unos glúteos firmes y envidiables

Sin negar que esto haya sucedido ━ni tampoco confirmarlo porque no es asunto nuestro━, no cabe duda de que la artista trabaja mucho y a fondo su cuerpo para mantenerse en forma y poder aguantar sus 'shows' con la misma energía del minuto uno. Por recordar un momento exigente y de gran intensidad durante poco tiempo, pongamos de ejemplo su actuación en la Super Bowl 2020, donde sí que hubo 'playback' en algunos momentos de los más de 13 minutos que permaneció en el escenario junto a Jennifer Lopez. En otros, en cambio, demostró no perder el aire al coger el micro.