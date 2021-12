Billie Eilish: "Ver porno a los 11 años destrozó mi cerebro"

La cantante revela las consecuencias que puede tener el consumir porno siendo preadolescente. Y a más de un padre y una madre le va a dejar un poco... helado.

Clara Hernández

Billie Eilish sigue recorriendo platós y repartiendo looks y frases divertidas o contundentes. Y su último paso por el programa radiofónico 'Howard Stern Show' de Sirius XM ha dejado algunas de las últimas, las cuales invitan (seriamente) a una reflexión (y, advertimos, pueden resultar abrumadoras para padres, pero hay que oírlas). La artista se ha referido, en primera persona, a una cuestión muy actual: la manera en la que los preadolescentes reciben información sexual a través de la pornografía.

"Creo que el porno es una desgracia", ha afirmado la joven de 19 años, que cumplirá 20 ("la mediana edad en internet", en su opinión) este mes de diciembre. "Yo, la verdad, solía ver un montón de pornografía. Comencé a verla con 11 años", ha continuado, sincera, y sin ocultar que aquello fue nefasto para ella.

"Creo que aquello realmente destrozó mi cerebro", ha afirmado antes de asegurar que se sentía "devastada" al recordar cuántas horas dedicó a ver este tipo de contenidos. Además, ha dado detalles de cómo aquello afectó en la práctica a sus primeras relaciones sexuales: "Las primeras veces que tuve relaciones sexuales no dije "no" a cosas que no estaban bien porque pensé que se suponía que tenía que sentirme atraída por ella".

De esta manera, Billie Eilish se refiere a un problema común que ya pudimos ver en series adolescentes como 'Euphoria' y sobre el que numerosos psicólogos y sexólogos alertan. La facilidad de acceder a contenidos pornográficos gratis en internet sumado a una escasa educación sexual contribuye a agravar el problema.

"Más de un 30% de los españoles entre 18 y 25 años no ha recibido nunca clases de educación sexual. De hecho, 4 de cada 5 de los hombres y 3 de cada 5 de las mujeres encuestadas reconocen haber recurrido a la pornografía como fuente de aprendizaje", indicaba un estudio encargado por Netflix a raíz de la emisión de su ficción 'Sex Education', que también señala este problema. "Tan solo el 18% habla abiertamente con sus padres mientras que el resto prefiere recurrir a internet para aprender sobre sexo. Quizás por eso más de un 50% de los españoles reconoce que su primera experiencia sexual no cumplió con sus expectativas".

"Concretamente el 60% de las mujeres afirma no haber disfrutado de su primera experiencia sexual que, tanto en hombres como mujeres, se produjo entre los 16 y los 18 años", concluye el estudio, ratificando lo que Billie Eilish ha expuesto en voz alta.