Billie Eilish se estrena en SNL: vestida de Mamá Noel y junto a su madre

La cantante ha desvelado por qué siempre lleva ropa ancha

Noelia Murillo

En Estados Unidos no hay nada comparable con Saturday Night Live: es uno de los programas de entretenimiento más vistos de la pequeña pantalla y ha logrado reunir a todos los famosos habidos y por haber, que han logrado convertir sus intervenciones en noches históricas e inolvidables, tanto para el público como para ellos mismos.

Porque no hay nada mejor que hablar de algo desde el humor, riéndose de uno mismo y de los sucesos que le ocurren. Esto mismo debió ser lo que pensó Kim Kardashian cuando, el pasado mes de octubre, logró unas cotas de audiencia envidiables gracias a su intervención como anfitriona. Entonces, habló de sus hermanas y su reciente divorcio con Kanye West.

Otra de las celebs que se han estrenado recientemente en este espacio ha sido Billie Eilish. La artista ha debutado a tan solo una semana de su 20 cumpleaños y la despedida de los 19 no podría haber sido mejor en cuestión de estilo: la cantante de No Time To Die se subió al escenario vestida de una especie de Mamá Noel contemporánea, con un vestido blanco lleno de volantes de tul y mucho, mucho volumen.

Como es habitual en cada una de sus intervenciones públicas, la también compositora eligió una pieza en color blanco con detalles en rojo y transparencias por encima de la rodilla. Para acompañar la temática navideña, optó por unas botas altas de pelo con lazos rojos y plataformas a juego con los que no pasó desapercibida.

Asimismo, eligió unos pendientes inspirados en esta época tan mágica del año, de la que reconoció que era su favorita, con dos bolas de Navidad en color blanco y rojo. A pesar de que su estilismo no defraudó, prácticamente toda la importancia de este tipo de intervenciones se debe al monólogo con el que continúa la sesión. En este, no faltaron algunos detalles de su vida personal e, incluso, un cameo inesperado.

Para empezar, la cantante desveló a los espectadores una de las incógnitas más repetidas sobre su persona, que se refiere al continuo uso de ropa ancha, uno de sus aspectos más característicos. "Soy Billie Eilish. Si no me conoces por mi música, seguramente me conocerás por mi pelo o mi ropa [...] Visto así no solo por comodidad o estilo. La verdadera razón por la que llevo ropa ancha es porque, en realidad, éramos dos niños [uno sobre los hombros de otro] intentando entrar al cine a ver una película de adultos", dijo para arrancar su monólogo.

A pesar de que la autora de Bad Guy apareció en este mismo programa en 2019, entonces solo intervino como invitada musical, ya que el monólogo correspondiente recayó en manos del actor Woody Harrelson. Sin embargo, esta vez la cantante admitió que, como hija de actores que es, con este número había cumplido el sueño de actuar.

"Mi sueño era estar en una película y recuerdo cuando ese sueño se acabó", bromeó. " Yo tenía 9 años y mi madre escribió una película inspirada en su vida. Esto es cierto: eligió a mi hermano, Finneas, como su hijo, ella interpretó a la madre en la película, no tuvo ninguna hija. Sí, entendí la indirecta", dijo antes de presentar a Maggie Baird, a quien describió como su mejor amiga.

Fue entonces cuando su madre se acercó a ella al escenario y apareció en pantalla con una camiseta en la que se podía leer Finneas Mum, momento en que el público comenzó a reír. Con ello, aprovechó para sincerarse acerca de cómo se ha sentido creciendo en la esfera pública. "La semana que viene, c umpliré 20 años o, como dice Internet, seré de mediana edad. Pero en realidad estoy muy emocionado de envejecer porque tengo ahora estoy empezando a entender quién soy en realidad como persona. Y lo que da miedo de crecer en el ojo público es que la gente simplemente decide que todo lo que dices y haces y te pareces a lo que eres para siempre. No es justo. ¿Ser juzgado por la forma en que te presentaste cuando tenías 16 años? ¡Uh, no!", apuntó.