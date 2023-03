Toma nota de esta rutina si quieres presumir de un vientre plano como el de Ester Expósito

Hablamos de sus abdominales, que son envidiados en todo el mundo y cuyo esplendor no tiene otra justificación que no sea ejercicio, ejercicio y ejercicio. Así lo explicó en su momento para la revista Women's Health, en el que hizo referencia a su entrenador personal, Miguel Lordán, que ha trabajado con otras famosas como Clara Galle, Miriam Giovanelli, Noelia López o Esther Acebo. "Cada día hacemos ejercicios diferentes, para que el músculo no se acostumbre, pero trabajamos sobre todo el tren inferior, la pierna y el glúteo. Entreno tres días a la semana, y no falto. Nunca me salto mis entrenamientos", dijo.