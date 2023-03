Los 10 mejores restaurantes de España a los que vamos las mujeres de 40 años

Elegir un restaurante al que acudir no es fácil, sobre todo por la enorme oferta que tenemos en España. Da igual si queremos ir con una amiga, con nuestra pareja o con compañeros de trabajo, el denominador común es encontrar ese punto de encuentro imprescindible para disfrutar de la mejor gastronomía y, por supuesto, de la buena vida. Hemos visto en infinidad de películas y series de televisión cómo a las mujeres, especialmente a partir de los 40 años, nos encanta probar sitios nuevos que ofrezcan, no solo un servicio exquisito, sino también una decoración acorde a su estilo de vida. Y en los que no nos sintamos fuera de lugar. Por ejemplo, que cuando alejamos unos centímetros la carta para poder focalizar las recomendaciones, nadie se extrañe.