La receta fácil de bizcocho casero que vas a querer preparar hoy: pocos ingredientes, superjugoso y sin horno

Hay días en los que tenemos antojo de dulce y no sabemos qué hacer. Estamos cansadas de acudir a la despensa en busca de los snaks de siempre y únicamente queremos algo diferente. Tenemos la opción de ir al supermercado o pedir comida a domicilio -un gesto que se ha incrementado en los últimos años-, pero, ¿qué pasa si lo elaboramos nosotras mismas? Hay múltiples recetas de postres o platos con un toque dulce que pueden ser nuestra mejor alternativa y no, no todos requieren de innumerables ingredientes ni nos tendrán horas pegadas a la cocina.