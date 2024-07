¿Cómo se quitan los filamentos sebáceos de la nariz y la barbilla?

Aunque, como decimos, no suponen un problema, no nos gusta ver filamentos sebáceos o puntos blancos en la zona de la nariz, barbilla y mejillas. Pero, si no los tratamos y nuestra piel tiene tendencia a grasa, estamos condenados a ellos. Raquel González explica: “Es importante saber que, mientras que los puntos negros pueden no reaparecer una vez eliminados, los filamentos sebáceos tienden a ser más testarudos”.