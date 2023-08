Limpieza facial en seco: esta es la manera más segura para tu piel de practicarla

La doctora Lía Fabiano, directora de las clíncas LF Clinic (Palma de Mallorca y Barcelona), lo tiene claro: "Dermatológicamente, no tiene ningún sentido utilizar un limpiador facial, que está formulado para ser emulsionado con agua, en seco, directamente sobre el rostro". Tal y como explica la experta, en estos productos "los tensioactivos disminuyen la tensión superficial del agua y, por lo tanto, potencian que el agua lave mejor y arrastre aquellas partículas que son solubles en agua. Un limpiador de base acuosa, si no lo emulsionamos con agua, no va a limpiar bien ni va a ayudar a retirar todas las impurezas", insiste.