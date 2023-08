El trucazo de TikTok para limpiar tus cepillos que cambiará por completo tu pelo

El primer paso, por supuesto, es retirar todo el pelo que haya en ellos, no solo lo que podamos con la mano, sino también con un peine de púa, para asegurarnos de que no queda ninguno. A continuación, llena el lavabo con agua tibia y mete los cepillos ahí y con un cepillo de dientes viejo que ya no uses coge un poco de champú (uno normal que tenngas por casa, no hace falta que gastes de los buenos) y frota con él por toda la superficie del cepillo.