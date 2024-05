El pueblo más pequeño de Guadalajara: 6 habitantes, infinitos encantos

Lo primero que llama la atención si echamos un vistazo a la población de la provincia de Guadalajara en el INE es la gran cantidad de municipios que no llegan a la decena de habitantes. Algo que viene a demostrar que los pueblos que forman parte de la España rural se vacían y corren serios peligros ante una desaparición que, si no se toman cartas en el asunto, podría ser inminente. La buena noticia es que ya se están llevando a cabo algunas iniciativas para que esto no suceda.