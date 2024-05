El pueblo más pequeño de Cuenca: 11 habitantes, infinitos encantos

No es que en Arandilla no haya bar, que lo hay; es que hasta que no llegan las vacaciones estivales, la Asociación Cultural Gastronómica Peña ‘El Vilano’ no abre sus puertas para acoger a locales y visitantes. Es entonces cuando el pueblo se llena de gente y sus moradores habituales disfrutan de un ambiente único que no pueden experimentar el resto del año.