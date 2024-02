Los 8 viajes que debes hacer después de cumplir 60 años

Lo de que viajar no tiene edad es un tópico con el que no estamos muy de acuerdo. Habría que puntualizar, ya que cada edad y cada viajero tiene unas particularidades únicas y, de lo que se trata, es de disfrutar y no acabar sufriendo con una experiencia que debería ser maravillosa. Si ya has cumplido los 60, aquí te mostramos 8 viajes perfectos para que puedas descubrir mundo con unas garantías de confort únicas.