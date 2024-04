Emprender en el pueblo: 11 testimonios sobre revitalizar, disfrutar y proteger el medio rural

El testimonio de Alba García Fernández también nos muestra cómo tira la tierra cuando estás fuera: “Después de muchos años viviendo lejos, cuando me ofrecieron el trabajo en el pueblo no me lo pensé”. Ahora trabaja en el centro de interpretación para una empresa arqueológica, el Ecomuseo de Bicorp de La Canal de Navarrés, en el que su tarea es tanto “recibir a los visitantes que vienen a las visitas guiadas”, como “hacer cartelería, atender las redes sociales, el teléfono, el mail…” Lo que le convenció del puesto no fue solo la cercanía, “tardo dos minutos caminando de mi casa al trabajo, así me puedo organizar de otra forma, tengo tiempo para mí”, resume; sino también “el hecho de trabajar de lo mío”, ya que estudió diseño gráfico.